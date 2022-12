Nach Sommerhaus: Marcel Dähne und Lisa-Marie sind getrennt!

Alles aus bei Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger! Der YouTuber und die Influencerin gingen vier Jahre gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe zeigten sie nicht nur im Netz – sie waren auch mehrmals gemeinsam in Reality-TV-Shows zu sehen. Bei #CoupleChallenge kämpften sie Seite an Seite. Auch bei Das Sommerhaus der Stars waren sie in diesem Jahr zu sehen, mussten jedoch als Erstes nach Hause fahren. Doch nun verkündeten Lisa-Marie und Marcel ihre Trennung.

In ihrer Instagram-Story schrieb die Österreicherin: "Marcel und ich sind kein Paar mehr. Wir gehen nach vier gemeinsamen Jahren nun getrennte Wege." Eine Schlammschlacht will das Ex-Paar vermeiden. "Wir bemühen uns beide um ein freundschaftliches Verhältnis und zwischen und fließt kein böses Blut", betonte Lisa-Marie. In diesem Zuge bat sie ihre Follower auch um Verständnis, dass sie keine Fragen zur Trennung beantworten werde.

"Das ist auch der Grund, weshalb von mir hier auf Instagram in letzter Zeit nicht so viel gekommen ist. Musste mein Leben erst wieder ein bisschen sortieren", erklärte Lisa-Marie außerdem. Sie sei gerade auf Wohnungssuche. Marcel hat sich bisher noch nicht zu dem Liebes-Aus zu Wort gemeldet.

Instagram / ksfreak Marcel Dähne und Lisa Weinberger

Instagram / lisa_weinberger Lisa Weinberger im April 2022

Instagram / ksfreak Marcel Dähne im April 2022

