Marcel und Lisa-Marie lästern nach ihrem Sommerhaus-Rauswurf

Sie sind sauer! Marcel Dähne und seine Freundin Lisa-Marie Weinberger sind als erstes Pärchen aus Das Sommerhaus der Stars auf RTL rausgeflogen. Der YouTuber und seine Influencer-Freundin sind mit der Entscheidung gegen sie aber bis heute nicht zufrieden. Jetzt haben die Österreicher einen Podcast aufgenommen, in dem sie detailliert ihre Meinungen über die anderen Kandidaten kundgeben und verraten, wieso es als erstes Pärchen gerade sie getroffen hat!

In "Das Sommerhaus der Stars – der Podcast" lästern Marcel und Lisa-Marie, was das Zeug hält. Sie geben Preis, dass sie von dem ehemaligen Fußball-Profi Mario Basler (53) überhaupt nichts halten: "Patrick und Mario haben sich die Faust gegeben, nachdem sie uns gewählt haben. Wie sie da hinter meinem Rücken abmachen, wen sie rausvoten... Scheiß Jungs", macht Marcel die beiden für ihren Rauswurf verantwortlich. Lisa-Marie teilt die Meinung ihres Liebsten: Mario würde die anderen Kandidaten manipulieren. Als er in Pärchen-Spiel Nummer zwei das Spiel abbrach, bevor er es überhaupt anfing, habe Lisa-Marie schnell gemerkt, dass Mario überhaupt keinen Willen habe, zu gewinnen.

Marcel und Lisa-Marie waren "bitterlich enttäuscht", geben sie zur Staffel und dem Cast vom Sommerhaus zu. Die Beauty vermutet, dass sie rausgeflogen sind, weil die Menschen schlicht und einfach Marcels Humor nicht verstehen würden. Der aber kontert ihr: "Ich bin immer der Schuldige, warum wir rausgeflogen sind."

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

RTL Mario Basler im Sommerhaus 2022

RTL Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger beim Auszug aus dem "Sommerhaus der Stars"

RTL Die Sommerhaus-Kandidaten 2022

