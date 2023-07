Ausgegrenzt: "Charming Boys"-Basti bricht emotional zusammen

Basti kann seine Gefühle nicht mehr zurückhalten. In der vergangenen Staffel Prince Charming hatte der begehrte Junggeselle Fabian Fuchs sich für den Modemanagementstudenten entschieden. Doch aus der Liebe wurde nichts. Aktuell ist der Hottie bei Charming Boys erneut auf der Suche nach dem Einen. Nachdem er in der Entscheidungsnacht den Kandidaten Vladi gewählt hatte, machten Martin (29) und Kevin ihm allerdings das Leben ziemlich schwer – und Basti war am Boden zerstört.

Martin regte sich auf: "Also bei Basti und Vladi... Wo jetzt diese emotionale Bindung irgendwo herkommen soll – keiner von uns hat verstanden, wo die auf einmal herkommen soll." Kevin sah das genauso und wollte sich daher nicht mehr mit den beiden ein Zimmer teilen. Seinen Unmut versteckte er keinesfalls vor dem 23-Jährigen und keifte ihn an: "Pack deine scheiß Sachen und verpiss dich hier!"

Nachdem Martin und Kevin immer weiter auf Basti herumgehackt hatten, brach dieser schließlich zusammen. Er hatte sich von den anderen zurückgezogen und zahlreiche Tränen vergossen, bevor er beschloss, das Thema anzusprechen. "Ich habe eine Entscheidung getroffen und hatte nicht im Kopf, dass das so große Wellen schlägt. Ich habe bei der Entscheidung auf mein Herz gehört", erklärte er schluchzend. Die Ausgrenzung habe ihn an seine schwere Kindheit und Jugend erinnert. Daher entschuldigten sich letztlich auch Kevin und Martin.

RTL / Markus Hertrich Die Kandidaten des TV-Formats "Charming Boys"

RTL / Markus Hertrich Basti, Kandidat bei "Charming Boys"

RTL Martin und Kevin bei "Charming Boys"

