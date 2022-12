So geht's Lisa-Marie Weinberger nach der Trennung von Marcel

Für Lisa-Marie Weinberger bricht eine neue Lebensphase an! Die Influencerin war vier Jahre lang mit dem YouTuber Marcel Dähne liiert. In der aktuellen Staffel kämpften die zwei bei Das Sommerhaus der Stars gemeinsam um den Titel. Wenige Wochen nach der Ausstrahlung der Show gab die Beauty nun das Liebes-Aus bekannt. Promiflash verriet sie jetzt, wie es ihr nach der Trennung geht.

"Den Umständen entsprechend geht's mir okay. Mit Wohnungssuche und allem Drum und Dran in der Weihnachtszeit ist es leider etwas stressig", schilderte Lisa-Marie im Gespräch mit Promiflash ihren aktuellen Gemütszustand. In dieser schwierigen Zeit habe sie aber eine Menge Unterstützung: "Ich bin viel unterwegs und versuche mich etwas abzulenken und alles zu verarbeiten. Ich versuche die Trennung dennoch positiv zu sehen. Alles hat seinen Grund und das Leben geht weiter."

Nach einer kurzen Social-Media-Auszeit stellte sich Lisa-Marie wieder ihren Fans und erklärte, dass ihre Beziehung gescheitert sei. "Es war schwierig für mich, denn die Trennung öffentlich bekannt zu geben, hat irgendwie etwas Endgültiges. Wenn es die Öffentlichkeit weiß, gibt es auch kein Zurück mehr", begründete sie die Pause.

Lisa-Marie Weinberger, ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger, Sommerhaus-Bewohner 2022

Lisa Weinberger im April 2022

