Schlüpfrige Szenen bei #CoupleChallenge! Obwohl die Promis in der TVNow-Show eigentlich Konkurrenten sind, verstehen sie sich abseits der Challenges wirklich prächtig und lassen sich immer wieder mal zu intimen Plaudereien hinreißen. Vor allem YouTube-Star Marcel Dähne alias KsFreak prahlte bereits mit seinen Sex-Erlebnissen. Daraufhin bekam der Österreicher ein ziemlich unanständiges Angebot von einem Mitstreiter – und zwar von Prince Charming-Star Martin Angelo (27).

In Folge drei sitzen Martin, Marcel und Dominic Smith (32) in ein Gespräch vertieft am Lagerfeuer. Nachdem der Webstar ganz ausführlich von seinen besonderen Fähigkeiten im Bett berichtet hat, verteilt er Komplimente an den Hamburger: "Bei dir mag ich diese Mundpartie, weil du so volle Lippen hast." Der 27-Jährige ist nicht nur sichtlich gerührt, sondern fasst die Aussage direkt als Flirtversuch auf und wagt den nächsten Schritt. "Ja, Junge. Ich würde dir einmal einen blasen und du würdest immer wieder kommen, entgegnet er. Von Kumpel Dominic gibt es dafür zwar ein Rüge: "Schwestaaa, du bist so billig" – von KsFreak allerdings eine freundschaftliche Umarmung.

Doch würde sich der 26-Jährige wirklich auf das gleiche Geschlecht einlassen? Freundin Lisa-Marie Weinberger schließt das zumindest nicht aus. "Vielleicht ist er die ganze Zeit vom anderen Ufer", meint sie und vermutet, dass zumindest Martin gerne Sex mit ihrem Liebsten hätte. "Wenn, dann würde nur ich ihn... Aber das würde ich nie...", beginnt er, bevor die Dunkelhaarige sich peinlich gerührt abwendet. Ganz abgeneigt scheint Marcel dem Angebot also nicht zu sein.

