Ist die Luft etwa raus? Webstar Marcel alias KsFreak und seine Freundin Lisa-Marie Weinberger waren bis zuletzt Teilnehmer bei der TVNow-Show #CoupleChallenge. Dass in der Beziehung der beiden aber nicht wirklich alles rund läuft, hat sich in den ersten beiden Folgen schon angedeutet. Im Bett hält sich der Österreicher jedoch für einen wilden Hengst und prahlte bereits vor seinen Mitstreitern mit seinen "Techniken". Doch beherrscht er die wirklich so gut? Seine Liebste lässt Zweifel aufkommen. Der Matratzensport mit KsFreak versetzt sie selten in Ekstase.

In der dritten Folge des Promiwettkampfs schwärmt Prince Charming-Boy Martin Angelo (27) im Gespräch mit Lisa von deren Freund. "Ich finde ihn echt sexy. Ich glaube, der gibt dir halt so richtig", meint er. Aber da muss die Dunkelhaarige ihn enttäuschen. "Im Bett oder was? Ne", stellt sie klar und setzt sogar noch eins drauf: "So viel läuft da jetzt nicht." Ganz offenbar wendet der 26-Jährige seine besonderen Liebesfertigkeiten bei seiner besseren Hälfte eher selten an.

Doch was für Techniken meint der Muskelmann überhaupt, besonders gut zu beherrschen? Am Lagerfeuer verriet er ebenfalls gegenüber dem einstigen Kuppelshow-Teilnehmer, dass er die Ladys problemlos zum Orgasmus bringen könne. "Ich weiß auch schon intuitiv, dass es bei jeder Frau funktioniert", prahlte er.

Instagram / ksfreak Lisa-Marie und Marcel, "#CoupleChallenge"-Teilnehmer

Instagram / ksfreak KsFreak und seine Freundin Lisa-Marie

TVNOW KsFreak mit Freundin Lisa-Marie Weinberger

