Marcel und Lisa ziehen nach Rauswurf ihr Sommerhaus-Fazit!

Für Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger endete die Zeit im Sommerhaus der Stars schneller als erwartet! Schon nach der ersten großen Entscheidung in der TV-Show mussten der YouTuber und die Influencerin ihre Koffer packen: Ihre Mitstreiter, allen voran Mario Basler (53), wählten das Pärchen aus dem Feriendomizil. Für Marcel und Lisa eine herbe Enttäuschung – dennoch bereuen sie ihren Sommerhaus-Aufenthalt nicht!

Im Promiflash-Interview zogen KsFreak, wie sich Marcel im Netz nennt, und seine Liebste ihr Feedback: "Am Ende des Tages war es zwar eine kurze, aber trotzdem sehr interessante Erfahrung!" Besonders spannend sei es gewesen, so viele verschiedene Charaktere kennenzulernen, gaben die zwei an. Genossen hätten sie die Zeit jedoch nur mit einem Paar: Stephen (48) und Katharina Dürr.

Entsprechend steht für Marcel und Lisa auch fest, wem sie den Sieg der Show am meisten gönnen – nämlich dem ehemaligen Alles was zählt-Star und seiner Frau. Für die beiden dürfte das jedoch ein harter Kampf werden. Immerhin standen die zwei bei der ersten Nominierung ganz oben auf der Abschussliste ihrer Mitbewohner.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Das Sommerhaus der Stars, RTL Die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten bei der ersten Nominierung

Instagram / ksfreak Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger

RTL Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger beim Auszug aus dem "Sommerhaus der Stars"

Wie haben euch Marcel und Lisa im Sommerhaus gefallen? Ich mochte die beiden! Mir hat ihr Auftritt nicht gefallen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



