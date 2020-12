KsFreak scheint ein echter Sexgott zu sein! Der Webstar kämpfte bis vor Kurzem mit seiner Freundin Lisa-Marie Weinberger um den Sieg bei #CoupleChallenge. Dort ließ er aber nicht nur verlauten, dass er ganz eindeutig den stärkeren Part des Duos einnimmt, sondern prahlte vor seinen Mitstreitern auch ordentlich mit seinen angeblichen Fähigkeiten im Bett. Der YouTuber verrät: Er habe ganz besondere "Techniken", um die Frauenwelt beim Matratzensport um den Verstand zu bringen.

In der dritten Folge des TVNow-Formats werden die Zuschauer Zeugen einer schlüpfrigen Unterhaltung am Lagerfeuer. "Ich habe Techniken, die ich über Jahre entwickelt habe, die eine Frau natürlich kommen lassen. Ich weiß auch schon intuitiv, dass es bei jeder Frau funktioniert", setzt sich der 26-Jährige vor Prince Charming-Boy Martin Angelo (27) in Szene. Von welchen Fertigkeiten er genau redet, behält der Österreicher allerdings für sich. In dieser Hinsicht gilt wohl: Ein Gentleman genießt und schweigt.

In der Show wird der Netzstar aber nicht weiter mit seinen Bettgeschichten angeben können. Denn nach der ersten Exitchallenge ist klar: Er und seine Liebste müssen das Luxuszeltlager im Sauerland verlassen. Das Paar konnte sich nicht gegen die Ex on the Beach-Turteltauben Christina Dimitriou und Aleksandar Petrovic (29) durchsetzen.

