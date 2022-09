War Marcel und Lisas Sommerhaus-Rauswurf gerechtfertigt?

So schnell ist das Sommerhaus der Stars um ein Pärchen ärmer! Am Sonntagabend kam es in der TV-Show zum allerersten Exit: Nach einigen kleinen Reibereien durften die Bewohner des Bocholter Feriendomizils ein Duo aus der Sendung schmeißen. Mit großer Mehrheit traf es Marcel Dähne alias KsFreak und seine Freundin Lisa-Marie Weinberger. Das Influencer-Paar war von der Entscheidung mehr als enttäuscht – sahen die Zuschauer das genauso?

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage waren sich die Leser einig: Marcel und Lisas Exit kam nicht überraschend! Gut 73 Prozent der Teilnehmer (1.022 von gesamt 1.396 Votes) empfanden das Pärchen ebenfalls als anstrengend und rechneten schon mit dem Rauswurf. Nur schlappe 27 Prozent waren hingegen eher perplex und hätten sich die beiden Österreicher gerne noch länger im TV angeschaut.

Marcel und Lisa stand die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Im Promiflash-Interview erklärten die zwei anschließend: "Ganz ehrlich, wir haben nicht damit gerechnet. [...] Man fragt sich halt, was man vielleicht besser hätte machen können." Auch in den Wochen nach den Dreharbeiten hätten sie an der Abfuhr noch ganz schön zu knabbern gehabt.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

Anzeige

Das Sommerhaus der Stars, RTL Die "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten bei der ersten Nominierung

Anzeige

Instagram / ksfreak Lisa-Marie Weinberger und Marcel Dähne

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Lisa Weinberger und Marcel Dähne, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de