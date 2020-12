Was lief wirklich zwischen Calvin Kleinen und Sanja Alena? Bei Temptation Island V.I.P. kamen sich die beiden immer wieder nahe und bandelten miteinander an – obwohl der Rapper zu diesem Zeitpunkt noch mit Roxy zusammen war. Sein letztes Temptation-Date durfte der Muskelmann dann mit der Verführerin alleine verbringen. Wirklich viel schien zwischen den beiden aber nicht gelaufen zu sein, im TV wurde nur eine wilde Knutscherei am nächsten Morgen gezeigt. Promiflash verraten Calvin und Sanja jetzt, ob sie in dieser Nacht Sex hatten.

Im Promiflash-Interview betont Calvin: "Beim Temptation-Date war erst mal nur das, was man so sehen konnte – ein Kuss. Aber mehr als das war nicht, sonst hätten sie das ja auch gezeigt." Dennoch habe Sanja ihn einfach umgehauen. Und auch die Blondine stellt klar, dass sie nicht weiter intim miteinander geworden sind. "Es ist gar nichts gelaufen. Wir haben uns nur geküsst und das war sehr schön", schwärmte sie.

In Bezug auf ihren Beziehungsstatus hüllen sich die Reality-TV-Bekanntheiten vorerst in Schweigen. Auf Promiflash-Nachfrage geben sich die zwei ziemlich geheimnisvoll. "Die Frage lass' ich erst mal offen", meinte Calvin lediglich. Sanja wollte sich diesbezüglich ebenfalls nicht konkret äußern.

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, "Temptation Island"-Kandidat 2020

Instagram / sanja_alena Die "Temptation Island V.I.P."-Verführerin Sanja

Instagram / sanja_alena Sanja, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

