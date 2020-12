Calvin Kleinen und Sanja Alena hüllen sich in Schweigen. Bei Temptation Island V.I.P. stellte der Muskelmann gerade erst seine Beziehung zu Roxy auf die Probe. Da beide den Versuchungen nicht widerstehen konnten, trennten sich sie sich am Ende der Show. Vor allem Calvin hatte von Anfang an ein Auge auf Sanja geworfen, mit der er das letzte Temptation-Date genießen durfte – dort kam es auch zu den ersten Küssen zwischen den beiden. Doch sind sie sich nach der Sendung noch nähergekommen?

Gegenüber Promiflash geben sich sowohl der Rapper als auch die Blondine ziemlich mysteriös. "Die Frage lass' ich erst mal offen", meinte Calvin lediglich. Auch Sanja wollte sich zu der Nachfrage vorerst nicht äußern, stellte allerdings klar: "Er ist ein toller Mann, ich mag ihn sehr." Und sie werde sich immer an die gemeinsame Zeit erinnern.

Zumindest verriet der Neu-Single schon vor wenigen Wochen im Promiflash-Interview, was in an der Verführerin so reizt. "Ihr Äußeres ist schon mega – für mich sehr sexy! Aber auch wenn es bis jetzt nicht gezeigt worden ist, ich konnte auch sehr gut mit ihr reden", erklärte Calvin.

Instagram / sanja_alena Sanja Alena, Reality-TV-Star

TV NOW Sanja und Calvin bei "Temptation Island V.I.P."

Instagram / calvinkleinen Calvin Kleinen, TV-Bekanntheit

