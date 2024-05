Bereut "Kampf der Realitystars"-Silva Stress mit Calvin?

Bei Kampf der Realitystars eckte Silva Gonzalez (44) mit so mancher Aktion bei seinen prominenten Mitstreitern an. Besonders mit Calvin Kleinen (32) schien sich der Musiker so gar nicht zu verstehen. In letzter Konsequenz entschied die Gruppe rund um Calvin in der vergangenen Folge, dass der Hot-Banditoz-Star gehen muss. Promiflash hat nachgehakt: Bereut es Silva nach seinem Ausscheiden, sich mit der Reality-TV-Bekanntheit angelegt zu haben? "Ich mag ihn einfach nicht", erklärt der Sänger klipp und klar und macht somit deutlich, dass von Reue keine Rede sein kann. Dann urteilt er hart: "Er kann nix außer Saufen, Partymachen und Frauen klarmachen. Ansonsten hat der nix drauf!"

Auch in der Show konnte der "Shake Your Balla"-Interpret es nicht lassen, gegen Calvin zu schießen. Selbst als der Muskelprotz aus freien Stücken den Poolboy spielte, hatte er etwas auszusetzen. "Da muss man eigentlich mal applaudieren, das ist so ein seltenes Bild, dass der mal was macht", stichelte Silva. Daraufhin stellt Calvin klar: "Bei mir ist der auf der Nominierungsliste ganz oben, [...] weil der auch so eine große Fresse hat, aber eine unsympathische." Auch dass Silva sich gehässig über das Alter der Neulinge Annemie Herren und Lilo von Kiesenwetter äußerte, kam bei Calvin gar nicht gut an.

Doch nicht mit allen seinen Co-Stars ist Silva so wenig warmgeworden wie mit dem einstigen Temptation Island-Star. Mit Maurice Dziwak und Cecilia Asoro wolle er weiterhin im Kontakt bleiben, erzählt er im Promiflash-Interview. Dass Maurice den ein oder anderen Streit mit Aleks Petrovic (33) angezettelt hat, scheint ihn dabei nicht zu stören: "Das gehört dazu und sorgt für Stimmung!"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Silva Gonzalez bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige Anzeige

RTL II Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Silvas Verhalten in der Show? Er hat nur gesagt, was er denkt. Er hat es übertrieben! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de