Temptation Island V.I.P.-Kandidatin Roxy hat in Sachen Liebe in den vergangenen Monaten einiges durchgemacht. Zunächst hatte sie in der Realityshow die Treue ihres Freundes Calvin Kleinen auf die Probe gestellt – und ging am Ende als Single aus der Show. Auch ihre Romanze mit Verführer Jay verlief im Anschluss alles andere als perfekt. Im Promiflash-Interview verrät Roxy jetzt, was sie aus den Liebes-Enttäuschungen gelernt hat!

"Ich habe gelernt, dass ich in Zukunft genauer hinschaue bei meiner Männerwahl. Nicht jeder, der gut tut, ist auch gut. Ich bin da oft sehr naiv, weil ich immer an das Gute im Menschen glaube", erklärte sie gegenüber Promiflash. Sie wolle bei zukünftigen Beziehungen nicht nur vorsichtiger sein, sondern sich auch schneller von Dingen lösen, die ihr nicht guttun.

Ihre Zeit auf der Verführer-Insel sieht die Brünette dennoch positiv. "Ich habe tolle Menschen kennenlernen dürfen, die ich in meinem Leben nicht mehr missen will. Und in Giulia (46) habe ich eine Person kennengelernt, zu der ich absolut aufsehe. Eine wahnsinnig tolle Frau. Und auch Stephi (26) ist eine ganz liebe Maus", schwärmte Roxy.

TVNOW / Frank Fastner Calvin Kleinen mit seiner Freundin Roxy

RTL Roxy und Jay bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW Giulia Siegel, Roxy, Stephi Schmitz und Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

Habt ihr Roxys turbulentes Liebesleben verfolgt? Ja, natürlich! Nein, bisher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



