So emotional war die Trauerfeier von Tanner Martin (†30)

Der Influencer Tanner Martin wurde am Samstag im Kreise seiner Liebsten verabschiedet, nachdem er im Alter von nur 30 Jahren seinen fünfjährigen Kampf gegen Krebs erlegen war. Die Trauerfeier, die in Utah stattfand, war laut Daily Mail geprägt von bewegenden Momenten und liebevoller Erinnerung. Tanners Mutter, Kimberly Martin, ehrte ihren Sohn als "ausgezeichnetes Beispiel für Glaube" und erinnerte an seine Bereitschaft, auch im Pyjama und Bademantel die Gottesdienste zu besuchen, wenn seine Gesundheit es zuließ.

Sein Vater, Thomas Martin, sprach gerührt über die gemeinsame Zeit, die er und Tanners Bruder Spencer in dessen letzten Tagen erlebten, als sie mit ihm ihre Lieblingsfilme wie die Star Wars-Trilogie anschauten. "Es ist eine Ehre und Freude, sein Vater zu sein – und das bleibt es auch", betonte sein Papa in diesem Rahmen. In Gedenken an Tanner bat seine hinterbliebene Frau Shay Wright die Anwesenden, passende Star-Wars-Accessoires zu tragen – etwas, das er selbst für seine Trauerfeier gewünscht hatte.

Besonders bewegend: Tanner hatte seinen Tod selbst in einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft auf Instagram angekündigt. Mit den Worten "Hey, ich bin’s, Tanner. Wenn ihr das seht, bin ich tot" begann der Social-Media-Star seine letzte Nachricht an seine Fans. Während des Videos brach Tanner mit seiner fröhlichen und optimistischen Art die düstere Stimmung, zeigte aber auch tiefe Dankbarkeit für die Unterstützung seiner Follower und seiner Familie. Er hinterlässt seine Ehefrau und ihre gemeinsame, gerade erst geborene Tochter AmyLou.

Instagram / tannerandshay Tanner Martin mit seiner Ehefrau Shay Wright, Februar 2024

