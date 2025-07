David Corenswet: So tickt der frischgebackene "Superman"

David Corenswet (31) trägt nun als neuer Superman das berühmteste Cape der Welt – und überzeugt mit klassischen Attributen: Superhelden-Statur, glänzendes Haar und ein Lächeln wie aus der Zahnpasta-Werbung. Doch wer denkt, der 31-Jährige sei bloß ein weiteres hübsches Gesicht in Spandex, irrt. David hat ein Schauspielstudium an der renommierten Juilliard School in New York hinter sich und bereits in Netflix-Serien wie "The Politician" oder "Hollywood" sein Können bewiesen. Trotzdem: Den Sprung vom Netflix-Liebling zum international gefeierten Mann aus Stahl macht man nicht mal eben nebenbei. David weiß das – und gab schon vor den Dreharbeiten mit intensiver Charakterarbeit sein Bestes, um seinen legendären Vorgängern alle Ehre zu machen.

Bei der London-Premiere des Films am 2. Juli sprach David offen über das große Erbe, das er voller Stolz weiterträgt – und über die stillen Unterstützer im Hintergrund. "Ich hatte das Glück, Briefe mit Tyler Hoechlin und Henry Cavill (42) auszutauschen, zwei Kollegen, die vor mir Superman gespielt haben", berichtete der aus Philadelphia stammende Schauspieler im Interview mit People. Auch Will Reeve, Sohn des unvergessenen Christopher Reeve, habe ihm zur Seite gestanden – emotional und ganz persönlich bei den Dreharbeiten. Will übernimmt im neuen Streifen einen besonderen Cameo-Auftritt: Bei einer Massenszene ist er in der Rolle eines Reporters zu sehen.

Privat schreibt David an seiner ganz eigenen Heldenreise. Doch die begann nicht auf Krypton, sondern in New Orleans: 2023 heiratete er seine langjährige Partnerin Julia Best Warner, mit der er vor Kurzem ein Kind bekam – eine besondere Freude, die eng mit seiner neuen Rolle verknüpft ist: Nur zwei Tage nachdem er die Einladung zum Casting erhalten hatte, erfuhr das Paar von der Schwangerschaft. Sie hielten beides monatelang geheim, teilten Glück und Aufregung nur im engsten Kreis – eine sehr intensive Zeit für das junge Paar: "Sie nahm während der Schwangerschaft etwa 18 Kilogramm zu. Ich legte in der Zeit für die Rolle in 'Superman' genauso viel Gewicht zu", erinnerte sich David im Interview schmunzelnd.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler David Corenswet im Juli 2025 in London

Anzeige Anzeige

Getty Images David Corenswet im Jahr 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Christopher Reeve als Superman

Anzeige