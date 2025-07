Nach Trennung von Scott: Kelley Wolf freut sich auf Neustart

Nach 21 gemeinsamen Jahren gaben Scott Wolf (57) und seine Ehefrau Kelley am 10. Juni offiziell ihre Trennung bekannt. Der "Party of Five"-Star bezeichnete die Entscheidung laut People als die schwierigste seines Lebens, noch wichtiger sei ihm jedoch das Wohl der drei gemeinsamen Kinder Jackson, Miller und Lucy. Bereits zwei Wochen nach der Scheidungsankündigung erwirkte Scott einen einstweiligen Rechtsbeschluss, der ihm vorerst das alleinige Sorgerecht für die Kinder zusprach. Zudem wurde eine einstweilige Verfügung gegen Kelley erlassen. Diese Entwicklungen durchleben die beiden während eines intensiven Trennungsprozesses.

Vor wenigen Tagen wandte sich Kelley schließlich mit einem bewegenden Post an ihre Community auf Instagram. In einem Video zeigte sie sich zurückgezogen mit ihrem Hund, einem Glas Rotwein und Büchern. Unterlegt wurde die Szene von John Mellencamps (73) Lied "Small Town". In der Bildunterschrift betonte die dreifache Mutter, sie sei "glücklich" und bereit für einen Neuanfang. "Liebe bewegt die Welt", schrieb sie und sprach davon, wie wichtig es sei, auch schwierige Gefühle zuzulassen.

Dennoch überschattet unverändert besonders ein Vorfall Mitte Juni ihre Situation: Sie wurde von der Polizei im Sundance Resort festgenommen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Den emotionalen Moment dokumentierte die Mutter von drei Kindern selbst auf Instagram. In dem Clip war zwar zeitweise nur ein schwarzer Bildschirm zu sehen, aber deutlich zu hören, wie ihr Handschellen angelegt wurden. Völlig aufgelöst rief sie: "Scott misshandelt mich, und jetzt misshandeln Sie mich noch mehr." Was genau Kelley damit meinte, blieb jedoch unklar. Scott äußerte sich damals nicht zu den Vorwürfen. Dies hatte schließlich unter anderem Auswirkungen auf das Sorgerecht.

