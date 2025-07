Ozzy Osbourne rockt allerletztes Konzert mit Black Sabbath

Black Sabbath-Frontsänger Ozzy Osbourne (76) hat am Samstagabend in Birmingham die letzte Live-Performance seines Lebens gegeben. Im Villa Park Stadion rockte er gemeinsam mit den ursprünglichen Bandmitgliedern Tony Iommi (77), Geezer Butler und Bill Ward ein letztes Mal die Bühne – ein historischer Moment für die Heavy-Metal-Welt, da die Gruppe in dieser Formation zuletzt 2005 gemeinsam auftrat. Vor über 42.000 begeisterten Fans verabschiedete sich Ozzy emotional und bedankte sich zum Schluss mit den Worten: "Jetzt kommt der allerletzte Song. Euer Support hat uns ein unglaubliches Leben ermöglicht. Wir danken euch von ganzem Herzen." Ein Feuerwerk und der Schriftzug "Birmingham Forever" setzten laut Daily Mail den Schlusspunkt unter einen epischen Abend im Geburtsort der Band, die vor 56 Jahren dort gegründet wurde.

Zwischen Pyrotechnik, Pathos und Powerchords wurde klar: Dieser Abend war nicht nur ein Konzert, sondern für zahlreiche Fans das Ende einer musikalischen Ära. Ozzy, auf der Bühne lässig im schwarzen Thron sitzend wie ein düsterer König, ließ mit Songs wie "Crazy Train" und "I Don't Know" die Mauern wackeln. Auch Metallica und Guns N' Roses rissen mit ihren Auftritten das Publikum mit, doch im Fokus stand die Hommage an den legendären "Prince of Darkness". Inmitten der Menge: Kelly Osbourne (40), die ihren Vater voller Stolz begleitete. Auf Instagram zeigte sie sich nahbar und bewegt: "Zurück zum Anfang", schrieb sie zu Bildern des Abends – und sprach damit Millionen Fans aus dem Herzen.

Ozzy war über die Jahrzehnte hinweg eine Ikone des Heavy Metal, deren Einfluss weit über die Musik hinausreichte. Seit der Gründung von Black Sabbath vor 56 Jahren in Birmingham hat er nicht nur die Heavy-Metal-Szene geprägt, sondern auch viele persönliche Höhen und Tiefen mit seinen Fans geteilt. Der Sänger, der 1982 Sharon Osbourne (72) geheiratet hat, zeigte sich immer wieder offen im Umgang mit seinen gesundheitlichen Herausforderungen, darunter sieben Operationen in den letzten fünf Jahren. Für die Fans und auch für Ozzys Familie war das letzte Konzert ein zutiefst bewegender Abschied von einer wahren Musiklegende.

Getty Images Musiker Ozzy Osbourne im Oktober 2024 in Cleveland

Getty Images Ozzy Osbourne mit seinen Bandkollegen Tony Iommi (links) und Geezer Butler (rechts)

Getty Images Sharon Osbourne, Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne und Kathy Griffin