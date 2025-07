Bald geht es los: Alle Details zur "Villa der Versuchung"

Am 7. Juli um 20:15 Uhr öffnen sich endlich die Tore der "Villa der Versuchung" – und was dahinter liegt, ist nichts Geringeres als ein Reality-Experiment der ganz besonderen Art: Die neue Joyn-Realityshow begleitet vierzehn Prominente beim Einzug in eine minimalistisch ausgestattete Villa in Thailand, wo sie täglichen Versuchungen widerstehen müssen, um die Gewinnsumme von 250.000 Euro nicht zu schmälern. Denn wer sich verführen lässt, muss blechen: Eine kalte Cola, eine Zigarette oder ein gemütlicheres Kissen – jeder noch so kleine Genuss kostet und wird direkt vom gemeinsamen Preisgeld abgezogen. Zu den bereits bekanntgegebenen Teilnehmern gehören unter anderem Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33), Erotikmodel Bettie Ballhaus (47) und Ex-Richter sowie Skandalpolitiker Ronald Schill (66) – eine illustre Mischung mit jeder Menge Konfliktpotenzial.

Die Show verspricht von Anfang an Spannung, denn das Experiment lebt vom Spagat zwischen Gruppengefühl und Ego-Trip. Verona Pooth (57), die das Format moderiert, bringt nicht nur Glamour und eine gute Portion Humor mit, sondern auch klare Worte: "Es ist wie im wahren Leben: Alles hat seinen Preis", sagt sie – und trifft damit den Nagel der Show auf den Kopf. Die Stars stehen vor der Entscheidung: Verzichten oder bares Geld verlieren? Wer sich etwas gönnt, nimmt damit auch den anderen etwas weg. So entsteht schnell ein fein verästeltes Netz aus Konsum, Kalkül und Kontrolle, aber vor allem eine enorme Herausforderung im zwischenmenschlichen Bereich – gerade jenem Terrain, auf dem sich einzelne Reality-Sternchen bekanntlich hin und wieder schwertun.

Die "Villa der Versuchung" verspricht für Trash-Fans Fernsehunterhaltung der Extraklasse: Alle Promis stehen unter Dauerbeobachtung – Kameras zeichnen jede Entscheidung auf, jede Schwäche, jeden Streit. Wer in der Hitze Thailands cool bleibt, hat mehr Chancen, nicht nur Geld, sondern vielleicht auch Sympathien zu gewinnen. Doch wie lange hält der Teamgeist, wenn der Duft von Pizza oder ein weiches Kissen lockt? Für die Realitystars geht es ums Durchhalten unter Bedingungen, die für ihre Verhältnisse fast asketisch sind. Was zählt am Ende mehr: das kollektive Ziel – oder der eigene Genuss?

Joyn/Michael de Boer Verona Pooth, neue Moderatorin von "Villa der Versuchung"

Getty Images Ronald Schill im "Promi Big Brother" Finale 2014

Getty Images Verona Pooth, Moderatorin