Älterwerden: Idris Elba spricht über die Vor- und Nachteile

Idris Elba (52) hat im Podcast "Heads of State" von Amy Poehler (53) offen über die Herausforderungen seines Alters gesprochen. Der 52-jährige Schauspieler reflektierte darüber, wie sich sein Leben in den 50ern verändert hat. "Ich mag nicht, dass unser Körper in der Zeit, in der wir mehr auf Wellness achten, anfängt, uns im Stich zu lassen", sagte der Star aus der Amazon-Serie "Heads of State". Diese Erkenntnis teilte er mit Amy Poehler, die selbst 53 Jahre alt ist. Sie scherzte: "Das Schlimmste ist, dass man sich schon allein beim Aufstehen verletzen kann." Doch im gleichen Atemzug hob Idris auch hervor, dass dieser Lebensabschnitt durch wachsendes Selbstbewusstsein und veränderte Einflüsse besonders wertvoll sei.

In dem Austausch zeigte sich Idris reflektiert und gab einen Einblick in seine Lebensphilosophie. Während er sich in jüngeren Jahren leichter beeinflussen ließ, hat er nun eine klarere Vorstellung davon, was ihm wichtig ist. "Ich werde nicht mehr so leicht vom Kurs abgebracht. Der Wind muss um mich herumgehen", erklärte der Schauspieler. Auch Herausforderungen geht der frühere "Sexiest Man Alive" jetzt mit Gelassenheit an: "Es ist ein Privileg in unserem Alter, selbst entscheiden zu können, welche Schwierigkeiten man auf sich nimmt." Außerdem beschäftigt ihn das Lernen neuer Dinge, die er mit seinem bisherigen Wissen verknüpfen kann. Ob es um Künstliche Intelligenz oder andere spannende Themen geht – die Neugier des Schauspielers bleibt ungebrochen.

Auch in seiner Rolle als Vater gibt Idris wichtige Lebensweisheiten weiter, wie seine Tochter Isan kürzlich verriet. Besonders liegt ihm am Herzen, dass sie authentisch bleibt und bewusste Entscheidungen trifft. Neben den Herausforderungen des Älterwerdens scheinen Familie und persönliche Weiterentwicklung für ihn einen großen Stellenwert zu haben. Mit dieser Haltung inspiriert er nicht nur seine Zuschauer, sondern auch die Menschen in seinem direkten Umfeld.

Getty Images Idris Elba bei der "Luther: The Fallen Sun"-Premiere, 2023

Getty Images Amy Poehler im März 2019 in Los Angeles

Getty Images Idris Elba und Isan Elba, New York 2022