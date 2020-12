Nun hat es immer mehr Konsequenzen für ihn! Shia LaBeouf (34) steht unter Verdacht, seine Ex-Freundin FKA Twigs (32) psychisch und körperlich missbraucht und misshandelt zu haben – die Sängerin erhob deshalb Anfang Dezember sogar Anklage gegen den Schauspieler. Daraufhin berichteten auch weitere angebliche Opfer wie Sängerin Sia (45) von den Taten des Transformers-Stars. Seinem Arbeitgeber scheint der ganze Ärger um Shias Person nicht zu gefallen: Netflix wirbt ab sofort nicht mehr für den ehemaligen Hollywoodliebling!

Das ist nun auf der For Your Awards Consideration-Website des Streaming-Giganten zu erkennen. Dort werden die Filme präsentiert, für die sich Netflix Nominierungen bei großen Awardshows wie der Oscar-Verleihung erhofft. Dazu gehört auch das Familiendrama "Pieces of a Woman", in welchem Shia die männliche Hauptrolle spielt. In der Kurzbeschreibung des Streifens sucht man den Namen des 34-Jährigen nun aber vergeblich – selbst auf den Werbefotos ist er nicht mehr zu sehen. Auf der Streamingplattform selbst ist der ehemalige Kinderstar jedoch weiterhin als einer der Schauspieler des Films aufgelistet.

Ob es Shia sehr stört, dass ihm so einfach der Rücken gekehrt wird? Vermutlich eher nicht. Denn erst vor Kurzem zeigte er sich augenscheinlich total sorglos am Flughafen von Los Angeles mit seiner Freundin Margaret Qualley (26). Dort zogen er und die "Once Upon a Time... in Hollywood"-Darstellerin alle Augen auf sich: Die beiden knutschten wild miteinander rum und konnten kaum voneinander ablassen!

Getty Images FKA Twigs, britische Musikerin

Getty Images Shia LaBeouf bei den Hollywood Film Awards 2019

Snorlax / MEGA Margaret Qualley und Shia LaBeouf im Dezember 2020

