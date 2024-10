Neue Vorwürfe: Verzögert Shia LaBeouf den Gerichtsprozess?

Die britische Sängerin FKA Twigs (36), mit bürgerlichem Namen Tahliah Debrett Barnett, hat ihren Ex-Freund, den Schauspieler Shia LaBeouf (38), beschuldigt, den Prozess wegen ihrer Vorwürfe der sexuellen und körperlichen Misshandlung zu verzögern. In Gerichtsdokumenten, die vor wenigen Tagen beim Superior Court von Kalifornien eingereicht wurden, wirft sie Shia vor, bei der Offenlegung von Beweismitteln nicht zu kooperieren und den Ablauf des Verfahrens zu behindern. Ihre Anwälte behaupten, er habe nur neun Seiten an Beweisen vorgelegt und sei ansonsten "extrem ausweichend und nicht sachdienlich" gewesen. Es war nicht das erste Mal, dass der Schauspieler den rechtlichen Prozess verzögerte. Schon vor zwei Jahren zog sich der Rechtsstreit aufgrund zu voller Terminkalender in die Länge.

Die Anwälte von FKA Twigs vermuten nun, dass Shia etwas zu verbergen habe, da er angeblich wichtige Dokumente verloren oder zerstört habe. Zudem soll er sich geweigert haben, als Erster vernommen zu werden, obwohl mehrere Vereinbarungen zwischen den Anwälten getroffen wurden, dass beide Parteien in derselben Woche vernommen würden und seine Aussage zuerst stattfinden sollte. Shias Anwältin Shawn Holley wies die Vorwürfe zurück. Gegenüber dem Magazin People sagte sie: "Dieser Streit betrifft lediglich die Frage, wessen Aussage zuerst erfolgt, und nichts weiter. Der Versuch von Frau Barnetts Anwälten, aus einer sehr einfachen Angelegenheit etwas Bösartiges zu machen, ist bedauerlich." Die nächste Anhörung ist nun für den 25. Oktober angesetzt.

Die 36-Jährige und der 38-Jährige lernten sich 2018 am Set des Films "Honey Boy" kennen und waren bis zum Frühjahr 2019 ein Paar. Im Dezember 2020 reichte die Sängerin eine Klage gegen Shia ein, in der sie ihn der "gnadenlosen" sexuellen, körperlichen und emotionalen Misshandlung bezichtigte. Sie behauptete auch, dass er ihr wissentlich eine sexuell übertragbare Krankheit zugefügt habe. Shia antwortete damals in einer Erklärung an die New York Times: "Ich habe keine Entschuldigungen für meinen Alkoholismus oder meine Aggressionen, nur Rationalisierungen. Ich habe mich selbst und alle um mich herum jahrelang missbraucht. Ich schäme mich für diese Geschichte und es tut mir leid für diejenigen, die ich verletzt habe."

