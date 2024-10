Nach Trennungsgerücht: Shia LaBeouf und Mia zusammen gesehen

Sind Shia LaBeouf (38) und Mia Goth (30) doch noch zusammen? Seit einiger Zeit halten sich hartnäckige Gerüchte um eine mögliche Trennung des Ehepaares – das letzte Mal zusammen gesehen wurde das Schauspieler-Duo nämlich vor ganzen vier Monaten. Nun zeigen sie sich jedoch wieder vereint: Aktuelle Fotos zeigen die Hollywood-Bekanntheiten zusammen mit Töchterchen Isabel bei einem herbstlichen Familienausflug. Shia und Mia laufen in lässigen Outfits nebeneinander her, während die kleine Isabel einen Ehrenplatz auf den Schultern ihres stolzen Vaters hat. Gemeinsam besuchte das Dreiergespann am Donnerstag eine Kinder-Halloween-Veranstaltung in Los Angeles.

Für Shia waren das wohl die letzten entspannten Stunden mit seiner Familie. Dem Schauspiel steht nämlich am 25. Oktober eine Gerichtsanhörung bevor. Grund dafür ist eine Klage seiner Ex-Freundin, der britischen Sängerin FKA Twigs (36). Die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Debrett Barnett heißt, wirft dem "Transformers"-Star vor, sie sexuell und körperlich missbraucht zu haben. Der Rechtsstreit zwischen den Ex-Partnern begann vor zwei Jahren – hatte sich jedoch aufgrund zu voller Terminkalender in die Länge gezogen. Am Freitag soll die Angelegenheit nun endlich geklärt werden.

Hinter Shia und Mia liegen turbulente Jahre: Ihre Romanze ist schon durch die eine oder andere Krise gegangen. Im Jahr 2012 lernten sich die Schauspieler bei gemeinsamen Dreharbeiten zum Film "Nymphomaniac: Vol. II" kennen. Vier Jahre später schlossen sie in Las Vegas den Bund der Ehe. Doch das Eheglück sollte nicht lange halten. Im Jahr 2018 verkündete der 38-Jährige überraschend ihre Scheidung. Offenbar können die gemeinsamen Eltern aber auch nicht ohneeinander: Nur zwei Jahre später feierten sie ihr Liebes-Comeback. Seither gehen die On-off-Partner offiziell gemeinsam durchs Leben.

Getty Images FKA Twigs, britische Musikerin

MEGA / @CelebCandidly/ Snorlax Mia Goth und Shia LaBeouf mit ihrer Tochter Isabel

