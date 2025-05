Shia LaBeouf reflektiert über Streit mit Alec Baldwin

Shia LaBeouf (38) hat in einem Interview mit The Hollywood Reporter überraschende Einblicke in eine schwierige Zeit seines Lebens gegeben: Während der Proben zum Broadway-Stück "Orphans" im Jahr 2013 soll der Schauspieler zeitweise im Central Park von New York übernachtet und an einem kleinen Pferdegehege geschlafen haben. Zu dieser Zeit befand er sich im Konflikt mit seinem damaligen Co-Star Alec Baldwin (67), der kurzfristig für Al Pacino (85) eingesprungen war. Shia berichtete, dass er während der Proben in einem schlechten Zustand gewesen sei, Steroide genommen und die meiste Zeit "im Park" geschlafen habe. Die Beziehung zu Alec wurde durch das intensive Arbeitspensum und die hohen Erwartungen von Beginn an angespannt: Beide Schauspieler wurden von Unsicherheit und Konkurrenzdenken angetrieben.

Laut Shia verschärfte sich die Lage, als Alec als Ersatz für Al nur zwei Wochen zur Vorbereitung bekam, während Shia selbst bereits seit zwei Jahren für die Rolle trainierte. "Ich kannte alles schon auswendig, er las noch vom Skript", beschreibt Shia die angespannten Probenbedingungen. Alec wollte angeblich nicht, dass Shia ihn dabei beobachtete. Darüber hinaus begann Alec während der Proben, eine Schauspielklasse an der New York University zu unterrichten – was Shia so traf, dass er kurzerhand selbst in den Kurs ging. "Das wurde richtig verrückt", so seine Worte. Die Situation eskalierte schließlich derart, dass Alec in einem Gespräch mit Regie und Produktion seinen eigenen Ausstieg anbot – jedoch wurde stattdessen Shia entlassen. Alec schilderte Jahre später in einem Essay für Vulture: "Es gab von Anfang an Reibung zwischen uns. Er attackierte mich vor allen und sagte: 'Du hältst mich auf und kennst deine Texte nicht.'"

Trotz dieser Vergangenheit fanden die beiden mittlerweile wieder zueinander. Shia schilderte, dass sie nach all den Irrungen und Wirrungen Frieden geschlossen hätten: "Wir haben es wiedergutgemacht. Er ist ein guter Kerl. Er ist genau wie ich." Shia hat in den letzten Jahren viel Aufsehen erregt – nicht nur durch seine Rollen, sondern auch durch private Eskapaden, wie etwa Vorwürfe der Ex-Partnerin FKA Twigs (37), die er bestreitet. Alec hingegen beschäftigt vor allem der tragische Unfall am Set von "Rust". Abseits der Bühnenrivalität zeigen beide Männer heute offen, dass Unsicherheiten und persönliche Krisen auch hinter den Kulissen ganz große Rollen spielen: "Angst lässt dich anders handeln", resümiert Shia über den Zwist, der einst deren Leben überschattete.

Getty Images Shia LaBeouf bei der Premiere von "Honey Boy", 2019

Getty Images Alec Baldwin im August 2024

