Nach Trennungsgerücht: Mia und Shia LaBeouf zusammen gesehen

Sind Shia LaBeouf (37) und Mia Goth (30) überhaupt noch zusammen? Schon seit einigen Monaten brodelt die Gerüchteküche! Da die Schauspieler das letzte Mal zu Beginn des Jahres miteinander gesehen wurden, gingen zahlreiche Fans von einer erneuten Trennung aus. Bis jetzt! Aktuelle Schnappschüsse von Daily Mail zeigen das On-off-Paar nun wieder zusammen. Auf den Fotos verlassen die Londonerin und der Filmregisseur ihr gemeinsames Haus in Kalifornien. Dabei schiebt Shia zwei große Koffer. Haben sie also vielleicht einen romantischen Urlaub geplant? Beide Hollywood-Bekanntheiten tragen lässige Outfits, bestehend aus Jeans und T-Shirt. Doch besonders ein Detail sticht sofort ins Auge: Mia trägt ihren Ehering an der Hand!

Dass Mia ihren Ehering trägt, kam in der Vergangenheit nicht immer vor. Denn die Romanze des Ehepaars ist schon durch die eine oder andere Krise gegangen. Im Jahr 2012 hatten sich die Darsteller bei gemeinsamen Dreharbeiten des Films "Nymphomaniac: Vol. II" kennen und lieben gelernt. Nach einigen turbulenten Jahren hatten sie sich dann im Jahr 2016 in Las Vegas das Jawort gegeben. Zwei Jahre später verkündete der "Transformers"-Star überraschend ihre Scheidung. Das Liebeszerwürfnis hielt jedoch nicht lange. Seit 2020 geht das Schauspieler-Duo wieder offiziell gemeinsame Wege.

Im Jahr 2022 freuten sich die On-off-Partner dann sogar über die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Isabel. Wie das Magazin Variety damals berichtete, habe das kleine Mädchen Stabilität in die Beziehung des Chaos-Pärchens gebracht. "Mia, meine Frau und ich haben wieder zueinandergefunden und sind auf dem Weg zu einer gesunden Familie mit Liebe und gegenseitigem Respekt", machte der "Herz aus Stahl"-Schauspieler zudem glücklich deutlich.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Goth und Shia LeBeouf bei einem Event in London

Anzeige Anzeige

Snorlax / MEGA Mia Goth, Shia LaBeouf und ihre Tochter Isabel im März 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Shia und Mia sind zusammen? Ja, auf den Schnappschüssen wirken sie sehr verliebt! Nein, ein Foto heißt doch noch gar nichts… Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de