Dieser Post ging wohl nach hinten los! Erst vor wenigen Tagen verkündete Laura Whitmore die erfreuliche Nachricht, dass sie und ihr Mann – der Comedian Iain Stirling – ihren ersten Nachwuchs erwarten. Ihre Schwangerschaft möchte die Moderatorin eigentlich aber lieber fernab der Öffentlichkeit genießen. Kurz nach der Bekanntgabe der Baby-News teilte die Blondine dann aber doch einen verführerischen Schnappschuss mit prallem Babybauch – und genau dafür wird Laura nun heftig kritisiert!

Lauras Instagram-Beitrag in schwarzen Leder-Dessous und rockiger Jeansjacke kam offenbar nicht bei jedem Mitglied ihrer Community gut an. In den Kommentaren machten die Fans ihrem Ärger Luft. "Du hast vor zwei Minuten noch gesagt, dass du deine Schwangerschaft nicht vermarkten möchtest. Jetzt tust du es doch", schrieb ein Nutzer. Ein anderer User greift die schwangere Beauty sogar persönlich an: "Wo ist deine Würde geblieben, Mädchen?"

Diese herablassende Aussage ließ Laura allerdings nicht einfach auf sich sitzen, sondern konterte prompt mit der Frage: "Wo ist deine?" Glücklicherweise muss sich die werdende Mutter aber nur relativ wenige Hate-Kommentare gefallen lassen – der Großteil ihrer Anhänger steht voll und ganz hinter ihr und gratuliert der Bald-Mama zu ihrem Familienglück.

Instagram / thewhitmore Laura Whitmore, Moderatorin

Instagram / thewhitmore Laura Whitmore, TV-Bekanntheit

Getty Images Laura Whitmore im Februar 2020

