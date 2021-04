Wie heißt Laura Whitmores Baby? Vor wenigen Tagen war es endlich so weit: Die UK-Love Island-Moderatorin und ihr Mann Iain Stirling wurden Eltern einer Tochter. Dass die beiden ein Mädchen bekommen, war ungewollt bereits vor der Geburt der Kleinen enthüllt worden – das Geschlecht hatte die damals noch schwangere Blondine nämlich aus Versehen vor laufenden Kameras ausgeplaudert. Und auch der Name ihrer Kleinen scheint jetzt unabsichtlich im Fernsehen verkündet worden zu sein...

In der Show This Morning sprach Komiker Leigh Francis aka Keith Lemon jetzt über die neue Staffel des britischen Comedy-Formats "Celebrity Juice", in der auch Laura mitwirkt – und schien sich dabei zu verplappern: "Wir haben die liebenswerte Laura Whitmore mit dabei, die gerade von zu Hause aus mit ihrem Kind die Sendung schaut. Deshalb hallo Emily und Laura!" Da hat er nicht nur seine Kollegin, sondern auch deren Tochter angesprochen. Viele Zuschauer wunderten sich sehr darüber – einer von ihnen schrieb beispielsweise ungläubig auf Twitter: "Hat Keith Lemon gerade Laura Whitmores Babynamen bei 'This Morning' verraten?"

Einer Userin fiel allerdings auf, dass Leigh mit "Emily" möglicherweise gar nicht Lauras Baby meinte, sondern ihre Kollegin Emily Atack. Die ist nämlich genau wie Laura bei der neuen "Celebrity Juice"-Staffel mit von der Partie – ihren Verdacht bestätigte die frischgebackene Mutter dann tatsächlich höchstpersönlich: "Ja, so ist es! Emily und ich sind Kolleginnen. Es ist ein toller Name, aber das wäre mir zu verwirrend", reagiert Laura amüsiert auf den Tweet.

Instagram / thewhitmore Laura Whitmore, Leigh Francis und Emily Atack

Instagram / thewhitmore Laura Whitmore, UK-Moderatorin

Getty Images Laura Whitmore, 2020

