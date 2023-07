Viele Promis trauern um die Sängerin Sinéad O'Connor (†56)

Die Musikwelt ist erschüttert. Mit ihrem Song "Nothing Compares 2 U" hatte Sinéad O'Connor (56) im Jahr 1990 internationalen Ruhm ergattert. Die irische Sängerin feierte seitdem immer wieder Erfolge mit ihrer Musik – doch ihr Leben war auch von mehreren Schicksalsschlägen gezeichnet. Kürzlich wurde dann bekannt, dass sie im Alter von 56 Jahren verstorben ist. Und Sinéads Tod bewegt die Stars.

Auf Twitter drücken zahlreiche Promis ihre Trauer über das Ableben der Musikerin aus. So schreibt etwa die TV-Bekanntheit Laura Whitmore: "Sinéad war der größte Star, den ich je getroffen habe. Und ich war so überwältigt, dass ich kaum sprechen konnte. In vielerlei Hinsicht ein Stern, der so hell leuchtete, dass es wahrscheinlich schwer war, mit so viel Talent umzugehen."

Die irische Komikerin Dara O'Brian ist ebenfalls total bestürzt von Sinéads Tod. "Ach Scheiße, Sinéad O'Connor ist gestorben. Das ist einfach eine sehr traurige Nachricht. Armes Ding. Ich hoffe, sie hat gemerkt, wie viel Liebe es für sie gab", schreibt sie. Außerdem bekunden die Musikgruppe Jedward oder der Sänger Tim Burgess ihr Beileid im Netz.

Getty Images Sinéad O'Connor im April 2012

Getty Images Laura Whitmore im März 2022 in London

Getty Images Sinéad O'Connor in New York City, 2007

