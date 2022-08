UK-"Love Island"-Moderatorin Laura Whitmore schmeißt hin!

Laura Whitmore kehrt Love Island endgültig den Rücken! Das Model moderiert seit 2020 die britische Version der beliebten Datingshow. Die gebürtige Irin stand bereits für drei Staffeln des Formats vor der Kamera – und unterstützte die Kandidaten dabei, auf der Liebesinsel den Partner fürs Leben zu finden. Doch damit ist jetzt Schluss: Im Netz gab Laura nun ihr Show-Aus bekannt!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 37-Jährige ein Statement. "Es gibt Neuigkeiten! Ich werde die nächste Staffel von 'Love Island' nicht mehr moderieren", notierte sie. Doch was ist der Grund dafür? "Es gibt bestimmte Elemente der Show, die ich als sehr schwierig empfunden habe", gab Laura ehrlich zu. Zusätzlich sei es für sie sehr schwierig, ihre anderen Projekte mit den Dreharbeiten zu koordinieren, da sie dauernd zwischen England und Südafrika pendeln müsse.

Von ihren Fans und Promi-Kollegen bekam die Blondine für ihren ehrlichen Beitrag viel Zuspruch. "Du warst unglaublich! Wir werden dich vermissen", schrieb beispielsweise Demi Jones, die selbst im Jahr 2020 in der Kuppelshow ihr Glück versucht hatte, unter das Posting. Die TV-Köchin Gizzi Erskine meldete sich ebenfalls zu Wort: "Laura, du bist ein Traum! Ich liebe dich und gratuliere dir zu all deinen Erfolgen und zu allem, was noch kommt."

Laura Whitmore, UK-"Love Island"-Moderatorin

Laura Whitmore, TV-Bekanntheit

Laura Whitmore, UK-"Love Island"-Moderatorin

