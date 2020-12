Laura Whitmore erwartet Nachwuchs! Seit diesem Jahr moderiert die Blondine die britische Version der Flirt- und Kuppelshow Love Island. In ihrem Privatleben hat die TV-Bekanntheit hingegen schon längst ihren Mister Right gefunden: Comedian Iain Stirling. Erst vor wenigen Wochen gaben sich der Komiker und die Beauty das Jawort. Jetzt überrascht das Paar seine Fans mit weiteren erfreulichen Neuigkeiten: Laura ist schwanger!

Normalerweise versuche Laura, den Großteil ihrer privaten Angelegenheiten aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. "Allerdings möchte ich jetzt gute Nachrichten teilen", schrieb Laura unter ihren aktuellsten Instagram-Beitrag. Dazu teilte die Schönheit den Schnappschuss eines schwarzen Baby-Stramplers. "Es sieht so aus, als würde mein Lockdown-Bierbauch langsam außer Kontrolle geraten – Iain und ich erwarten ein Baby", verkündete Laura stolz. Bereits Anfang des kommenden Jahres soll ihr Spross das Licht der Welt erblicken.

"Es war schwierig, so schöne Neuigkeiten für mich zu behalten", gab Laura offen gegenüber ihrer Community zu. Besonders zu den Zeiten, als sie morgens am liebsten eine Schüssel Kartoffelpüree mampfte und jeder dachte, sie sei krank. Jetzt sind die Babynews also endlich offiziell – dennoch schätzen die werdenden Eltern ihre Privatsphäre und behalten weitere Details für sich.

Instagram / thewhitmore Laura Whitmore mit ihrem Mann Iain

Instagram / thewhitmore Laura Whitmore, Moderatorin

Instagram / thewhitmore Laura Whitmore im November 2020

