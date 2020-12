Besorgniserregende Neuigkeiten von Danny Rose (30)! Eigentlich sind es die Fans des britischen Fußballspielers gewohnt, glorreiche Schlagzeilen von seinen Erfolgen auf dem Rasen zu lesen: Der Kicker ist seit 2007 bei dem Verein Tottenham Hotspur unter Vertrag und derzeit an den Klub Newcastle United ausgeliehen. Doch jetzt rückt er mit einer Nachricht aus seinem Privatleben in den Mittelpunkt: Danny verursachte einen Autounfall und wurde deshalb verhaftet!

Laut einem Bericht von The Sun sei Danny am Mittwoch von Polizisten verhaftet worden, nachdem er seinen Wagen auf einer Autobahn in der Nähe von Northampton um 04:00 Uhr morgens gegen eine Leitplanke gefahren habe – ein Zeuge berichtete von dem Vorfall: "Das Auto war sehr stark beschädigt und hatte nur drei Räder. Er hatte Glück, dass er lebend aussteigen konnte." Der Verteidigungsspieler habe sich daraufhin einem Alkoholtest unterziehen müssen, dessen Ergebnis jedoch weit unterhalb der Promillegrenze ausgefallen sei.

Und auch die Beamten haben den Unfall sowie die Festnahme bereits bestätigt – auch wenn diese sich bezüglich der Identität des Fahrers in Schweigen hüllen. "Wir können bestätigen, dass ein 30-jähriger Mann heute kurz nach vier Uhr morgens wegen des Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs [...] festgenommen wurde", erklärte ein Polizeisprecher und schilderte: "Der Verdächtige wird derzeit auf einer Polizeistation in Gewahrsam gehalten." Genauere Hintergründe des Vorfalls sind bislang noch nicht bekannt.

Getty Images Danny Rose im November 2019 in London

Clive Rose/Getty Images Danny Rose, Fußballer

