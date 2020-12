Was für eine schöne Neuigkeit aus dem Bauer sucht Frau-Universum! In der sechsten Staffel der kultigen Datingshow fand Schäfer Marcel in Katja seine ganz große Liebe. Doch zwei Jahre nach der Hochzeit war bei den beiden schon wieder Schluss: Seit Frühjahr 2018 gehen die zwei getrennte Wege. Kurz nach der Trennung hat sich Marcel neu verliebt und sein Glück vor Kurzem perfekt gemacht: Der Schäfer und seine Liebste Catrina sind Anfang des Jahres Eltern geworden!

Beim diesjährigen "Bauer sucht Frau"-Weihnachtsspecial gab der herzliche Hesse ein Update aus seinem Privatleben. Seit einiger Zeit geht der Schäfer mit seiner Lebensgefährtin Catrina durch dick und dünn. Seit Ende Februar sind die beiden stolze Eltern einer Tochter. "Eleni ist ein absolutes Wunschkind. Wir waren uns beide sehr einig, dass wir Kinder haben wollen", erzählte der sympathische Schafbesitzer. Er sei mehr als happy, wie sein Leben sich verändert habe.

Auch seine Partnerin ist einfach nur glücklich. "Ich lebe meinen Traum mit Marcel zusammen – und mit Eleni und den Schafen ist das wunderschön", zog auch die 39-Jährige ihr Fazit. Und wie sieht es mit weiterem Nachwuchs aus? Der ist wohl schon längst geplant!

TVNOW / Stefan Gregorowius Marcel und Katja, "Bauer sucht Frau"-Paar aus der sechsten Staffel

Instagram / hoflebenliebe "Bauer sucht Frau"-Schäfer Marcel und seine Catrina

Instagram / hoflebenliebe Schäfer Marcel, "Bauer sucht Frau"-Star

