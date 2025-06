"Bauer sucht Frau": Witwer Johann sucht neue Liebe

Johann, ein 60-jähriger Rinderzüchter aus Niedersachsen, will in der neuen Staffel von Bauer sucht Frau sein Leben neu ordnen und sich wieder dem Abenteuer Liebe stellen. Dahinter steckt ein besonders bewegendes Schicksal: Bis zum vergangenen Jahr war Johann mit seiner Frau Katrin verheiratet, die jedoch im Juli 2024 nach langer Krankheit an Krebs starb. Dreißig Jahre lang waren sie ein Paar, teilten ein glückliches Leben auf dem Land und wurden Eltern eines gemeinsamen Sohnes, Jan-Niklas, der mit seinen 21 Jahren seinen Vater weiterhin auf dem Hof unterstützt. Vor ihrem Tod machte Katrin ihrem Ehemann einen letzten Wunsch deutlich: "Meine Frau hat mich auf dem Totenbett darum gebeten, dass ich mich bei "Bauer sucht Frau" bewerbe, damit ich nicht alleine bleibe."

Für Johann ist die Teilnahme mehr als nur die Chance, eine neue Partnerin zu finden – es ist der Schritt zurück ins Leben. "Ich habe mir gesagt: Es muss jetzt weitergehen!", schildert er in einem emotionalen Moment. Der Landwirt wünscht sich jemanden an seiner Seite, mit dem er Zärtlichkeit teilen kann. Händchenhalten, Umarmungen und Spaziergänge sind für ihn wichtige Gesten der Nähe. Auch nachts träumt er beim Anblick von Sternschnuppen davon, dass ihn bald wieder Schmetterlinge im Bauch erwarten könnten. Ein potenzielles Herzblatt sollte zudem tierlieb sein, denn der Alltag auf dem Hof ist geprägt von 40 Rindern, zwei Kühen und 29 Hühnern.

In der diesjährigen Staffel von "Bauer sucht Frau" stehen Johann und 15 weitere Kandidaten im Mittelpunkt. Die Bandbreite der Teilnehmer reicht vom 73-jährigen Hühnerzüchter bis zum jungen Landwirt in den Anfangsjahren. Jeder Kandidat bringt seine einzigartige Geschichte mit, doch Johann sticht durch das emotionale Band zu seiner verstorbenen Frau hervor, deren letzte Worte ihm den Mut verliehen, einen Neuanfang zu wagen. Die Aussicht, bald eine neue Liebe an seiner Seite zu wissen, gibt Johann Hoffnung und setzt seinen bisherigen Lebensweg in einen neuen Kontext. Mit Unterstützung von Moderatorin Inka Bause (56) wagt er sich nun in eine Phase voller Erwartung und Herzklopfen.

Inka Bause, Moderatorin

Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

