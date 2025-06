"Bauer sucht Frau"-Roger schockt Hofdamen mit kalten Duschen

Bei Bauer sucht Frau International sorgt Winzer Roger auf Teneriffa nun bereits in der ersten Folge für einen kleinen Schockmoment. Nach einer entspannten Kennenlernrunde mit seinen Hofdamen Sophia, Ute und Anke gibt es eine überraschende Offenbarung: Die Unterbringung auf Rogers Hof hat ihre Tücken. Während jede der Damen zwar ein eigenes Schlafquartier bezieht, müssen zwei von ihnen auf warmes Wasser verzichten und sich mit einer Toilette im Freien arrangieren, die nur über einen kurzen Fußweg erreichbar ist. "Kein Warmwasser da. Das geht mit der Sonnenenergie und da war ja keine Sonne da heute", erklärte Roger seinen Gästen.

Trotz der enttäuschenden Aussicht auf simple sanitäre Verhältnisse schaffen es alle drei Hofdamen, die Situation mit Humor zu nehmen. Ute bringt mit einem lockeren Scherz wieder gute Laune in die Gruppe, während die Besichtigung der Fässer und des traditionellen Gästezimmers für eine gelockerte Stimmung sorgt. Die Einigung über die Schlafplätze geht laut Kino.de überraschend unkompliziert über die Bühne. Roger ist sichtlich erleichtert und gibt zu: "Ich war ein bisschen nervös damit, aber zum Schluss hat es doch geklappt." Noch während die Damen ihre Zimmer beziehen, kommt der Winzer seinen Gästen bei ersten vorsichtigen Flirts etwas näher.

Seit mehr als 20 Jahren führt Inka Bause (56) durch die Formate von Bauer sucht Frau, bei denen Liebe oft schlicht und fernab städtischen Komforts gedeiht. Roger scheint bei seinen Damen auf jeden Fall gut angekommen zu sein. In der Vergangenheit hat er sich bei "Bauer sucht Frau International" gezeigt, wie unterschiedlich die Teilnehmer ticken – doch mit Offenheit und einer Prise Humor scheint Roger bereits den ersten Schritt in Richtung Liebe getan zu haben. Zwar verrät Roger, dass ihm eine Hofdame bereits mehr ins Auge gefallen ist, doch welche er favorisiert, will er erst nach näherem Kennenlernen entscheiden. Die Liebesreise hat damit gerade erst begonnen.

RTL Inka Bause, "Bauer sucht Frau International"-Moderatorin

RTL Roger, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat, 2025

