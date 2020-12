Ist TikTok-Star Lea (19) aka Looskanal etwa in festen Händen? Die Influencerin bespaßt und inspiriert ihre Fans auf diversen Social-Media-Kanälen mit kreativen Videos und Bildern. Damit ist Lea tatsächlich ziemlich erfolgreich – allein auf TikTok verfolgen mehr als zwei Millionen Follower die Beiträge des süßen Lockenkopfes, beruflich läuft es also super. Fans vermuten allerdings, dass Lea auch privat ihr Glück gefunden hat. Promiflash hat nachgefragt.

Aufmerksame Follower der 19-Jährigen werden bemerkt haben, dass ein Beau immer wieder in ihren Posts auftaucht – der Influencer Chris Waschek ist ungewöhnlich oft in Leas Feed zu sehen. Immer wieder zeigen sie sich sehr vertraut und posten sogar innige Momentaufnahmen – für die Abonnenten der beiden Grund zur Annahme, dass sie eine Liebesbeziehung führen. Lea erzählt Promiflash, dass sie Chris vor ein paar Monaten bei einem Videodreh kennenlernte und dass sie sich gut verstehen. "Wir werden auch in Zukunft noch viele Videos gemeinsam drehen – mehr kann ich dazu momentan nicht sagen", stellt sie klar.

Chris selbst beschrieb seine Beziehung zu dem Webstar auf Instagram als rein freundschaftlich – die Fans der zwei kaufen ihm das jedoch nicht ab und spekulieren weiterhin über eine Romanze: "Niemand macht so etwas sofort eindeutig öffentlich, aber dennoch kann es sich jeder denken", schreibt eine Userin.

Lea und Chris Waschek, Webstars

Lea, TikTok-Star

Lea, Webstar

