TikTok-Star Lea alias Looskanal spielt inzwischen in der Oberliga mit! Mit ihrer süßen Art und ihrem kreativen Content begeistert die 19-Jährige schon seit Jahren ihre Fans. Besonders bekannt ist sie für ihre einfallsreichen Clips, die sie regelmäßig auf der Lipsync-Plattform TikTok veröffentlicht – hier kann die Blondine sich bereits über stolze 2,3 Millionen Abonnenten freuen. Doch das ist neben Snapchat und YouTube nicht ihr einziges Standbein in der Social-Media-Welt: Lea hat jetzt auch auf Instagram die Millionenmarke geknackt!

Vor rund einer Woche erreichte die Web-Berühmtheit den Mega-Meilenstein – gegenüber Promiflash verrät sie jetzt, was für ein Gefühl das war: "Es ist einfach nur unglaublich, wenn man sich vorstellt, wie viele echte Menschen in Wirklichkeit hinter dieser Zahl stecken", betont Lea im Interview. "Ich freue mich einfach, so viele Menschen mit meinen Bildern und Videos inspirieren zu können und sie zum Lachen bringen zu dürfen." Mit diesem Riesenerfolg habe sie niemals gerechnet.

Doch wie hat Lea es geschafft, sich eine so große Community auf der Fotoplattform aufzubauen – was macht sie besonders? "Zum einem, denke ich, meine Kreativität, die ich versuche, in all meinen Bildern auszuleben, und dass ich mich selbst nicht so ernst nehme", lautet ihre Theorie. "Ein Teil des Erfolgsrezeptes ist sicher auch, dass ich mein Ding durchziehe, trotz all der Anfeindungen und dem Hate, der oft auf mich einprasselt."

Instagram / lea Lea, TikTok-Star

Instagram / lea Lea, Social-Media-Star

Instagram / lea Lea, TikTok-Star



