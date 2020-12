Emilio Sakraya (24) macht kein Geheimnis aus seinen sportlichen Erfolgen! Der Berliner hatte sich schon in frühen Jahren einen Namen als Schauspieler gemacht: Er hatte nicht nur bei den beliebten Bibi & Tina-Filmen mitgewirkt, sondern stand zuletzt auch für 4 Blocks und die Netflix-Serie "Warrior Nun" vor der Kamera. Auch auf Social Media erfreut er sich einer großen Fanbase – und dort überraschte er seine Supporter jetzt mit einem heißen Foto: Auf einem Oben-ohne-Pic zeigt Emilio seine stahlharten Muskeln!

Mit dem freizügigen Schnappschuss aus dem Fitnessstudio dürfte Emilio seinen Instagram-Followern ordentlich eingeheizt haben. Auf dem Foto posiert der 24-Jährige gemeinsam mit dem Unternehmer Andrew Rothschild sogar an den Weihnachtsfeiertagen in der Muckibude – und dabei stellt der Schauspieler seine Mega-Muskeln zur Schau: Er spannt sowohl seinen stahlharten Waschbrettbauch als auch seine dicken Oberarme an. "Was für eine tolle Morgen-Session", betitelte der Darsteller das Pic.

Bei diesem durchtrainierten Anblick kamen Emilios Fans aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Neben zahlreichen Flammen-Emojis hinterließen die Supporter auch etliche Komplimente in der Kommentarspalte ihres Idols. "Maschine" oder auch "Krasser Typ", ließen beispielsweise zwei Nutzer auf der Fotoplattform verlauten.

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya im Dezember 2020

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya, Schauspieler

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya im November 2020

