Laut Insider: Emilio Sakraya und Rosalía sind zusammen

Vor wenigen Tagen gingen Fotos von Emilio Sakraya (28) um die Welt. Auf den Schnappschüssen turtelte der Schauspieler mit der weltberühmten Sängerin Rosalía (32). Daraufhin spielten die Fangemeinden des Deutschen und der Spanierin verrückt. Nun bestätigte die dpa die Liebesgerüchte: Laut einer Person aus dem engeren Umfeld des Wahlmünchners sind er und die "Beso"-Interpretin ein Paar. Wie lange sich die beiden Turteltauben schon kennen und wie es zu der Romanze kam, verrät die Quelle allerdings nicht. Auch die beiden Stars halten sich bislang mit Infos zu ihrer Liaison zurück.

Die Paparazzi-Fotos wurden in der vergangenen Woche am Rodeo Drive geschossen. Auf den Bildern, die Deux Moi vorliegen, stehen Emilio und Rosalía vor einem Luxusrestaurant in dem Edelviertel. Der "Bibi & Tina"-Darsteller hat seine Arme um seine Begleiterin gelegt, während die Musikerin sich an ihn kuschelt. Weitere Fotos zeigen, wie sie gemeinsam in einen SUV einsteigen und davonfahren.

Vielen Fans des 28-Jährigen ist in den letzten Monaten aufgefallen, dass er verdächtig viel Zeit in den USA verbringt. Schnell verbreiteten sich Gerüchte, dass Emilio in der Rolle des Drachenreiters Xaden Teil der Verfilmung der Buchreihe "Fourth Wing" sei, die 2026 als Serie auf Amazon Prime erscheinen soll. Der "Bisschen Allein"-Sänger befeuerte die Spekulationen kürzlich, indem er auf Instagram ein Drachen-Emoji verwendete.

Getty Images Rosalía, Sängerin

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya, März 2025

