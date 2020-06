Hottie-Alarm in der US-amerikanischen Netflix-Serie "Warrior Nun"! Am 2. Juli erscheint die neue Fantasy-Drama-Serie auf der beliebten Streaming-Plattform. Die Handlung dreht sich um die 19-jährige Ava (Alba Baptista, 22), die nach ihrem Tod wiederbelebt und mit magischen Fähigkeiten ausgestattet wird. Doch natürlich gibt es für die Beauty auch einen heißen Crush – dieser wird von einem deutschen Schauspieler gespielt, den man schon von den Bibi & Tina-Filmen kennt.

Dabei handelt es sich um den Leinwand-Schönling Emilio Sakraya (23), der an Albas Seite in die Rolle des JC schlüpfen wird. Der Trailer verspricht bereits die eine oder andere romantische Szene zwischen den beiden Serien-Darstellern. Ob die beiden fest zusammengekommen oder vielleicht sogar bereits ein Paar sind, ist bis dato noch nicht bekannt. Fakt ist, dass sie ein echt attraktives Duo abgeben.

Zuletzt sah man Emilio an der Seite von Sonja Gerhardt (31) und Heiner Lauterbach (67) in dem Kinofilm "Kalte Füße", der am 10. Januar 2019 anlief. Neben der Schauspielerei bastelt der Berliner gerade an seiner Gesangskarriere.

Instagram / emilio_sakraya_ Verifiziert Emilio Sakraya, Schauspieler

Netflix Szene aus "Warrior Nun"

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya, Schauspieler



