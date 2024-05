"Meine Frau": Hat Emilio Sakraya etwa heimlich geheiratet?

Hat Emilio Sakraya (27) hier etwa ganz nebenbei ausgeplaudert, dass er verheiratet ist? Der Schauspieler spricht in einem Interview mit t-online über Gott und die Welt. Dabei erwähnt er auch seine Familie. Doch einige Aussagen machen stutzig. Auf die Frage, was ihn glücklich mache, erwidert er: "Meine Frau und mein Sohn." Und auch später erklärt er, dass er oft unterwegs ist und seine Lebensgefährtin hauptsächlich die Leidtragende seines beschäftigten Lebens sei: "Es ist hauptsächlich meine Frau, die darunter leidet." Ob es sich bei dem Ausdruck "meine Frau" nur um einen liebevollen Kosenamen handelt oder ob der "Rheingold"-Star wirklich heimlich vor den Traualtar getreten ist, ist bisher unklar.

Dass Emilio sich gerne geheimniskrämerisch gibt, ist nichts Neues. Der Sänger hält sein Privatleben strikt aus der Öffentlichkeit heraus und macht dabei nur wenige Ausnahmen. Erst im Februar dieses Jahres gab er überraschend gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bekannt, dass er bereits einen Sohn hat: "Ich habe immer geheim gehalten, dass ich einen Sohn habe, weil es die eine Sache ist, die ich für mich alleine erleben und erfahren und nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollte."

Bereits vor der Enthüllung seiner Vaterschaft hatte Emilio angedeutet, dass er einen Sohn hat. In seiner Single "Cacio e Pepe" singt er nämlich davon, seine Familie zu vermissen – und seinen eigenen Sprössling. "Obwohl ich grad 'ne freie Stunde in den Bergen verbringe, mit meinem Sohn und wir Hände halten. Mein Leben ist ein von freiem Tag zu freien Tagen tauchen." Auch in dem Musikvideo versteckten sich Hinweise auf seinen Sohn: In dem Clip sind Szenen zu sehen, in denen ein kleiner Junge bei dem Musiker im Arm liegt.

Getty Images Emilio Sakraya, Schauspieler

Getty Images Emilio Sakraya, Sänger

