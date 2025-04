Emilio Sakraya getrennt: Datet er jetzt Sängerin Rosalía?

Die Beziehung von Emilio Sakraya (28) und der TV-Moderatorin Jenny Augusta ist Geschichte. Wie vom Management des Schauspielers gegenüber Bild bestätigt wurde, trennten sich die beiden bereits vor einigen Monaten. Doch der Schauspieler scheint schon jemand Neues in seinem Leben zu haben: In Los Angeles wurde Emilio vor einem beliebten Edelrestaurant am Rodeo Drive gesichtet – und zwar eng umschlungen mit der spanischen Sängerin Rosalía (32)! Auf den Fotos, die DeuxMoi vorliegen, wirken beide total vertraut.

Was genau zwischen dem 28-Jährigen und der Musikerin läuft und wie lange die zwei schon miteinander anbandeln, ist unklar. Bisher äußerte sich keiner der beiden offiziell zu den Fotos oder den Gerüchten. Rosalía scheint allerdings auch schon seit einigen Monaten wieder solo zu sein. Zuletzt datete die 32-Jährige Jeremy Allen White (34) – vergangenes Jahr waren die beiden mehrere Male beim Turteln gesichtet worden. Im Oktober 2024 soll aber endgültig Schluss zwischen den beiden gewesen sein. Der "The Bear"-Darsteller wurde kurz darauf schon mit einer neuen Beauty im Arm gesichtet – und Rosalía scheint ihr Herz nun an Emilio vergeben zu haben.

Zwischen Emilio und Jenny schien bis vor einigen Monaten noch alles in Ordnung gewesen zu sein. 2024 hatten sogar Hochzeitsgerüchte die Runde gemacht. Damals hatte der Filmstar im Interview mit t-online auf die Frage, was ihn am glücklichsten macht, verdächtig geantwortet: "Meine Frau und mein Sohn." Es scheint sich hierbei aber offensichtlich nur um einen Kosenamen gehandelt zu haben. Generell ist Emilio sehr darauf bedacht, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit zu halten. Dass er einen Sohn hat, hielt er deshalb auch mehrere Jahre geheim.

AEDT / Actionpress Emilio Sakraya und Jenny Augusta im Januar 2024

Getty Images Emilio Sakraya, Schauspieler

