Bereitet Emilio Sakraya sich gerade auf diese Filmrolle vor?

Die Buchverfilmung zur beliebten Fantasy-Reihe "Fourth Wing" von Rebecca Yarros sorgt noch vor Drehstart für Aufregung: Bereits 2026 soll die Serienadaption auf Amazon Prime Video erscheinen, doch schon jetzt wird über die Besetzung spekuliert. Besonders der Name des deutschen Schauspielers Emilio Sakraya (28) steht dabei im Mittelpunkt. Ein Instagram-Post des Stars mit einem auffälligen Drachen-Emoji ließ Fans aufhorchen. Außerdem scheint sich Emilio, bekannt aus "Tribes of Europa" und "4 Blocks", in letzter Zeit intensiv körperlich vorzubereiten – ein weiterer Hinweis auf eine Drachenreiter-Rolle?

In der BookTok-Community wird Emilio bereits als perfekte Besetzung für Xaden Riorson gehandelt, den charismatischen und muskulösen männlichen Protagonisten der Reihe. Zu den Spekulationen trug auch bei, dass Emilio der Autorin Rebecca Yarros auf Social Media folgt – ein vermeintliches Zeichen für seine direkte Verbindung zum Projekt. Einige Nutzer scherzen sogar darüber, wie akribisch Fans diese vermeintlichen Hinweise zusammengetragen haben. Laut Serienjunkies wird neben Emilio jedoch auch der australische Schauspieler Josh Heuston als Kandidat für die Rolle diskutiert. Denkbar wäre laut Fans jedoch auch, dass Emilio oder Josh die Rolle von Bodhi, Xadens Cousin, übernehmen könnten.

Emilio Sakraya ist längst kein Unbekannter mehr in der Branche und hat sich nicht nur in Deutschland, sondern auch international einen Namen gemacht. Der 1996 in Berlin geborene Schauspieler sammelte erste Filmerfahrungen in der "Bibi & Tina"-Reihe und beeindruckte seither in Projekten wie "Die Rettung der uns bekannten Welt" von Til Schweiger (61). Neben der Schauspielerei ist Emilio auch als Rapper und Musiker erfolgreich. Auf seinen Social-Media-Kanälen gibt der lebensfrohe Berliner immer wieder Einblicke in seine Leidenschaft für Sport, Reisen und Musik – Hobbys, die ihn nahbarer machen und vielen Fans zeigen, dass er mehr als nur ein Drachenreiter sein kann.

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya trainiert, Februar 2025

Getty Images Emilio Sakraya, Sänger

