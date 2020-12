Amira (28) und Oliver Pocher (42) schweben im absoluten Familienglück! Die Influencerin und der Comedian haben ungeduldig auf die Ankunft ihres zweiten Sohnes gewartet – und am Sonntagnachmittag verkündeten die Eheleute dann endlich die freudigen Nachrichten: Ihr Spross sei kurz nach Weihnachten endlich auf die Welt gekommen! Doch nicht nur die frischgebackenen Eltern sind total aus dem Häuschen – auch ihre Promi-Freunde freuen sich unglaublich über den Familienzuwachs im Hause Pocher.

"Alles Liebe für euch. Nur das Beste", kommentiert Cathy Hummels (32) die Verkündung der Geburt auf Instagram. Aber nicht nur die Influencerin hinterlässt eine liebevolle Nachricht: "Oh, mein Gott! So ein süßes Weihnachtsgeschenk. Herzlichen Glückwunsch", schreibt Evelyn Burdecki (32) – und auch Rebecca Mir (29), die selbst gerade ein Kind erwartet, drückt ihre Freude aus: "Oh, wie toll. Bestes Geschenk. Herzlichen Glückwunsch."

Unter Amiras Netzbeitrag tummelt sich allerdings auch ein Kommentar ihres Ehemannes: "Toll gemacht! Aber gibt es etwas, was du nicht kannst?", sind seine rührenden Worte und fügt ein Kuss-Emoji hinzu. Diese süße Liebeserklärung trifft bei der Community der 28-Jährigen auf schiere Begeisterung und bekommt sogleich über 4.000 Likes!

Instagram / oliverpocher Oliver und Amira Pocher mit ihrem Baby

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und Amira Pocher, August 2020

Instagram / oliverpocher Oli und Amira Pocher

