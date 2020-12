Besondere Weihnachtsüberraschung für die Follower von Andrea Berg (54)! Die gebürtige Krefelderin zählt zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen Deutschlands und ist auch ein gern gesehener Gast in TV-Shows und Hitparaden. Privat besiegelte sie ihren Liebeserfolg 2007, als sie Ulrich Ferber heiratete, mit dem sie heute noch glücklich ist – ihre Beziehung hält sie aber überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Vor dem Weihnachtsbaum posierte die Sängerin nun stolz mit ihrem Ehemann.

Obwohl sich die beiden sonst eher selten zusammen in den sozialen Netzwerken zeigen, ist das schon zu einer kleinen Instagram-Tradition von Andrea und Ulrich geworden. So posieren die beiden auch 2020 wieder auf einem Foto miteinander vor ihrem Weihnachtsbaum. "Habt einen wunderbaren zweiten Weihnachtsfeiertag", schrieb die "Du hast mich tausendmal belogen"-Interpretin in dem zugehörigen Bildbeitrag.

Wenn man den Weihnachtsschnappschuss von 2016 mit dem aktuellen vergleicht, haben die beiden sich optisch kaum verändert. Nur Ulrich trägt seine Haare etwas länger, was aber auch an der aktuellen Lockdown-Situation liegen könnte.

Instagram / andreabergoffiziell Ulrich Ferber und Andrea Berg, 2019

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg mit ihrem Mann Ulrich Ferber an Weihnachten 2016

Getty Images Sängerin Andrea Berg

