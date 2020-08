Dieser Schnappschuss hat Seltenheitswert! Andrea Berg (54) und Ulrich Ferber feierten erst vor wenigen Wochen ihren 13. Hochzeitstag. Und auch wenn sie schon des Öfteren gemeinsam über den roten Teppich gelaufen sind und für die Fotografen posierten, teilte die Schlagersängerin bisher kaum private Aufnahmen, die ihren Mann zeigen. Umso mehr freuen sich die Fans jetzt wohl über dieses süße Urlaubsbild von den beiden.

Das Paar gönnt sich gerade eine kleine Auszeit und lässt die Seele im österreichischen Zell am See baumeln. Bei strahlendem Sonnenschein erkundeten sie die wunderschöne Landschaft und dabei sind wohl auch die Fotos entstanden, die Andrea jetzt in Form einer Collage auf ihrem Instagram-Account postete. Unter anderem teilte sie ein Pic, auf dem ihr Uli sie im Arm hält, während sie in die Ferne schaut. "Hallo ihr Lieben, sonnige Grüße von unserer kleinen Bergtour", schrieb sie zu dem Beitrag.

17 Jahre gehen Andrea und der Sportmanager nun schon gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebesgeschichte begann 2003 in einem Hotel nach einem Auftritt der Musikerin. "Ich stand hier, hab Autogramme geschrieben, mit den Menschen geredet und er stand so zwei, drei Meter weg – und ich dachte dann: 'Ist ja doch ein Leckerchen'", berichtete die 54-Jährige in der Show Andrea Berg – Das Leben ist ein Mosaik.

Instagram / andreabergoffiziell Andrea Berg und ihr Mann Ulrich Ferber

Getty Images Andrea Berg und ihr Mann Uli Ferber im Januar 2015 in Baden-Baden

Getty Images Andrea Berg im November 2017 in Ischgl

