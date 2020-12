Das war ein heftiger Schock für Rachel Zoe (49)! Am vergangenen Wochenende stürzte der neunjährige Sohn der Designerin aus einem Skilift – Skyler Morrison Berman (9) fiel zwölf Meter in die Tiefe. Nachdem der Kleine sofort in der Notaufnahme versorgt wurde, berichtete seine Mutter wenig später im Netz, dass es ihm bereits besser ginge. Jetzt verfasste Rachel einige Zeilen auf Social Media, die zum Nachdenken anregen sollen.

In ihrer Instagram-Story schrieb die 49-Jährige: "Ich teile so etwas normalerweise nicht, aber ich möchte jeden daran erinnern, wie zerbrechlich das Leben ist und wie schnell es sich verändern kann." Rachel sei stolz auf ihren Sohn und seine Tapferkeit. "Ich war noch nie so dankbar zu sehen, wie mein Sohn die einfachsten Dinge tut – wie laufen oder lachen", sagte sie. Sie forderte ihre Follower dazu auf, ihre Kinder heute einmal mehr zu umarmen, um ihnen ihre Liebe zu zeigen.

Rachels Sohn sagte selbst in einem Clip vor wenigen Tagen: "Mir geht es ziemlich gut. Ich kann gehen und laufen [...] Mein Nacken tut ein bisschen weh." Sky konnte auch schon wieder auf der Couch herumtoben – das ist für seine Mutter nun keine Selbstverständlichkeit mehr.

Anzeige

Getty Images Rachel Zoe bei der Vanity Fair Oscar Party, 2020

Anzeige

Getty Images Designerin Rachel Zoe, 2019

Anzeige

Instagram / rachelzoe Rachel Zoe mit ihren Söhnen Skyler und Kaius, 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de