Nach 26 Jahren Ehe: Rachel Zoe und Rodger Berman getrennt

Rachel Zoe (53) hat auf Instagram ganz überraschend die Trennung von ihrem Mann Rodger Berman verkündet. Am Montag bestätigte die Modedesignerin, dass ihre 26-jährige Ehe mit dem Banker zu Ende geht. Auf einem schwarzen Hintergrund mit weißer Schrift schrieb Rachel: "Nach 33 Jahren zusammen und 26 Jahren Ehe haben Rodger und ich die gemeinsame Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden." Das Paar, das zwei Söhne, Kaius und Skyler, hat, erklärte weiter, dass ihre oberste Priorität immer die Kinder seien und sie sich nun auf das Co-Parenting und ihre gemeinsamen geschäftlichen Unternehmungen konzentrieren möchten.

Rachel und Rodger lernten sich Anfang der 90er-Jahre als Studenten an der George Washington University kennen und heirateten am Valentinstag im Jahr 1996. Teile ihrer Ehe wurden in der Reality-Serie "The Rachel Zoe Project", die von 2008 bis 2013 auf Bravo lief, dokumentiert, und auch in der Show "Fashionably Late With Rachel Zoe", die 2015 für eine Staffel auf Lifetime ausgestrahlt wurde, waren sie gemeinsam zu sehen. Trotz der Trennung betonte die 53-Jährige in dem Statement, dass sie und Rodger stolz auf die gemeinsame Familie und die zahlreichen Erinnerungen seien, die sie geschaffen haben.

Trotz der großen Veränderungen in ihrem Leben zeigt sich die Modedesignerin optimistisch und aktiv. Nur einen Tag vor der offiziellen Ankündigung teilte Rachel auf Instagram Storys von sich selbst beim Sonnenbaden und später bei einem Spaziergang mit ihren Söhnen. Abends genoss sie einen Mädelsabend im Hotel Bel-Air in Los Angeles. Auch wenn die beiden langjährigen Partner nun getrennte Wege gehen, bleibt die starke Verbindung zwischen Rachel und Rodger sicherlich bestehen, da sie sowohl geschäftlich als auch privat eng miteinander verbunden bleiben wollen.

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman mit ihren Kindern im März 2024

Getty Images Rachel Zoe und Roger Berman im Mai 2018

