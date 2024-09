Rachel Zoe besucht kurz nach Trennungsbekanntgabe ein Event

Rachel Zoe (53) trat entschlossen und gefasst auf, als sie nur Stunden nach der Bekanntgabe ihrer Trennung von ihrem Ehemann Rodger Berman das Launch-Event Crate & Barrel x Jeremiah Brent in Los Angeles besuchte. Bei dem glamourösen Abend im Hotel Bel-Air zeigte sich Rachel trotz der schwierigen Situation in bester Stimmung, wie Daily Mail berichtet. Die gebürtige New Yorkerin hatte sich unter die Gäste gemischt und ihre engen Bekannten herzlich umarmt. Aufnahmen des Events zeigen die Blondine in einem langen weißen Kleid und mit einem stolzen Gesichtsausdruck.

Die bekannte Modestylistin hatte die Nachricht ihres überraschenden Liebes-Aus am Montag via Instagram geteilt, bevor sie an der Veranstaltung teilnahm. In ihrer Erklärung hatten Rachel und Rodger um Privatsphäre gebeten, während sie diesen neuen Lebensabschnitt durchlaufen. Die beiden waren 26 Jahre verheiratet und insgesamt 33 Jahre zusammen. Rachel und Rodger haben zwei gemeinsame Söhne, Kaius und Skyler, deswegen liege ihr Fokus nun ganz auf ihrem Nachwuchs und dem Co-Parenting.

Die zwei hatten sich in den frühen 90ern an der George Washington University kennengelernt und heirateten am Valentinstag 1996. Ein Teil ihrer Ehe wurde in der Bravo-Show "The Rachel Zoe Project" dokumentiert, die von 2007 bis 2013 ausgestrahlt wurde. Über die Jahre hinweg galten sie als Machtpaar in der Modebranche, das auch über seinen gemeinsamen Podcast "Works For Us" persönliche Einblicke in das Leben und die Liebe gab.

Getty Images Rachel Zoe im März 2024

Getty Images Rachel Zoe und Rodger Berman im Mai 2018

