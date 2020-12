Aua, das sieht ganz schön schmerzhaft aus! Sahara Ray erlangte 2016 große Bekanntheit – der Laufstegschönheit wurde damals eine Liebelei mit Superstar Justin Bieber (26) nachgesagt. Obwohl die Beziehung nur kurz angedauert haben soll, scheint sie der Australierin von großem Nutzen gewesen zu sein: Mittlerweile zählt die Beauty über eine Million Social-Media-Follower. Und denen präsentierte sie nun Schockvideo, das sie mit einer überdimensionalen Oberlippe zeigt!

Dem Wunsch eines Fans entsprechend zeigte die Influencerin auf Instagram eine Aufnahme, in der sie nach einem angeblichen Hundebiss zu sehen ist. Ganz entspannt sitzt Sahara in einem Auto, während sie ihre heftig angeschwollene Oberlippe präsentiert. "Jetzt ist da nur noch eine kleine Narbe. Aber so sah es aus, als es genäht wurde, und es war echt extrem geschwollen", erklärte die 27-Jährige. Wann der Vorfall mit dem Vierbeiner passiert sein soll, erwähnte sie nicht. Im Laufe des Jahres vermuteten ihre Insta-Anhänger jedoch immer wieder, dass ihre vollen Lippen von häufigen Beauty-Behandlungen stammen.

Zuletzt hatte Sahara im Juli für Aufsehen gesorgt. Damals hatte sie via Instagram angekündigt, ein Sextape auf OnlyFans zu veröffentlichen. Die Bedingung? Sie müsse innerhalb kürzester Zeit 10.000 Follower auf dem Erotik-Portal sammeln. Auch wenn es bis jetzt noch nicht zur Erfüllung ihres Versprechens gekommen ist, werden ihre Fans immerhin regelmäßig mit heißen Schnappschüssen auf anderen Plattformen versorgt.

Instagram / sahara_ray Model Sahara Ray auf Instagram, 2020

Instagram / sahara_ray Sahara Ray, Model

Instagram / sahara_ray Sahara Ray, 2019

