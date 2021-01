Devon Murray (32) hat große Neuigkeiten zu verkünden! Der Schauspieler ist bekannt aus der Harry Potter-Filmreihe, in der er in der Rolle des Gryffindor-Schülers Seamus Finnigan zu sehen war. Nachdem es in den vergangenen Jahren eher ruhig um ihn geworden war, machte er im Juli 2020 dann mit süßen Nachrichten auf sich aufmerksam und verkündete, bald Vater zu werden – nun ist sein Kind endlich auf der Welt!

Devon teilt jetzt einen Schnappschuss auf Instagram, der die Herzen seiner Fans höherschlagen lässt: Im Hintergrund des Krankenhausfotos ist sein Sohn zu sehen, der ein Nickerchen in seinem Bett hält. Dazu schreibt der stolze, frischgebackene Vater: "Gestern, dem 2. Januar 2021, hat sich mein Leben verändert." Er und seine Frau Shannon dürfen seitdem ihren kleinen Jungen Namens Cooper Michael Murray in den Armen halten. Der Kleine bringe ein Gewicht von umgerechnet circa drei Kilo auf die Waage.

Der 32-Jährige habe es noch nicht ganz realisiert, Vater zu sein – könnte sich aber wohl kaum mehr darüber freuen: "Ich kann es kaum erwarten, wunderschöne Erlebnisse mit Shannon und Cooper zu sammeln", schreibt er. Er sei nach der Entbindung extrem stolz auf seine Frau, die er in dem süßen Posting sogar liebevoll als seine "Heldin" bezeichnet.

Devon Murray mit seiner Freundin Shannon McCaffrey Quinn

Devon Murrays Geburts-Post

Devon Murray, Schauspieler

