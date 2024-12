"Harry Potter"-Stars begeistern mit einem neuen Reunion-Foto

Was für eine fantastische Überraschung für alle Fans der Harry Potter-Filme! Tom Felton (37), der in dem Welterfolg die Rolle des Draco Malfoy übernahm, teilt auf Instagram einen wahrhaft magischen Schnappschuss mit einigen seiner früheren Co-Stars. Auf dem Foto, welches bereits am 03. November bei der Dream It Convention in Paris entstand, trafen einige der Schauspieler aus der ursprünglichen "Harry Potter"-Reihe sowie aus dem Spin-off Phantastische Tierwesen zueinander. So ist neben Tom unter anderem Devon Murray (36), der Seamus Finnigan spielte, und Stranger Things-Star Jamie Campbell Bower (36), welcher Gellert Grindelwald spielte, zu sehen.

Auf dem Reunion-Foto tummeln sich aber noch einige weitere bekannte Gesichter. So sind beispielsweise die zwei Slytherins Scarlett Byrne und Louis Cordice zu erkennen und Stanislav Yanevski (39), der Viktor Krum verkörperte. Den Post betitelt Tom mit den Worten "Zaubererwelt-Selfie". Die Fans der Fantasy-Filme rasten in den Kommentaren unter dem Beitrag regelrecht aus. So schwärmt ein glücklicher Anhänger: "Ich liebe dieses Bild so sehr. Es sieht aus, als hättet ihr alle eine Menge Spaß gehabt. Danke, dass ihr es mit uns geteilt habt!"

Während sich der frühere Cast trifft und in der Vergangenheit schwelgt, laufen inzwischen schon spannende Vorbereitungen für die neue Serie von Harry Potter. So hat HBO bereits bestätigt, wann genau die Dreharbeiten der geplanten Show beginnen werden. Demnach sei aktuell der Sommer 2025 dafür ins Visier genommen worden. Das berichtet unter anderem Variety. In der Nähe von London soll die Buchreihe als Serie komplett neu interpretiert und alle sieben Bände adaptiert werden.

Tom Felton (r.) mit Josh Herdman in "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes: Teil 2"

United Archives GmbH/ Action Press Daniel Radcliffe und Rupert Grint in "Harry Potter"

